Johnny Depp compie 60 anni | successo | tormenti e rinascite dell’anti-divo di Hollywood

(Di sabato 3 giugno 2023) Probabilmentericorderà bene il suo 60° compleanno, non tanto perché si tratta di una ricorrenza importante (come tutti i comple“tondi”) ma perché lo trascorrerà nell’immobilità a causa della frattura alla caviglia che si è procurato qualche giorno fa e che, tra l’altro, lo ha costretto a rimandare una serie di concerti con gliVampires (il gruppo fondato con Alice Cooper e Joe Perry) che erano già stati organizzati. Fratture a parte, come dicevamo,(che all’anagrafe è John Christopher), il prossimo 9 giugno spegnerà 60 candeline, essendo nato a Owensboro, nel Kentucky, nel 1963. La sua fortunata carriera è iniziata negliOttanta, dopo un periodo piuttosto difficile iniziato con la morte dell’amato ...

Al Polo Nord, le avventure degli amici artici continuano senza sosta. Sono i protagonisti delle serie Puffins , in cui il personaggio principale,Puff, è interpretato e doppiato da, e Arctic Friends . Sempre determinati a sconfiggere l'infido tricheco Otto, gli abitanti dell'artico sono al centro di tre nuovi film: A lla ricerca dell'idolo artico, Un'avventura ...All'epoca l'attore aveva postato foto dal set insieme alla star del franchisee a Keith Richards, chiamato a interpretare il padre dinel film. In Men in Black l'attore messicano ...... tra gli altri, "Chocolat" e "La mia vita a quattro zampe", vanta un cast di tutto rispetto:all'apice del suo successo, un giovanissimo Leonardo Di Caprio , nominato all'Oscar per la ...

Johnny Depp: «Ho una caviglia fratturata». Slittano i suoi concerti Vanity Fair Italia

Johnny Depp è reduce da un fastidioso infortunio alla caviglia.L’entità del danno è tale che l’attore 59enne ha dovuto posticipare i prossimi spettacoli degli Hollywood Vampires, in attesa di ...Alla ricerca dell’idolo artico, Un’avventura stellare e Il tricheco che voleva troppo sono i titoli dei tre nuovi film di animazione presentati oggi in anteprima al Cartoons On The Bay da ILBE, Iervol ...