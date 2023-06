Joe Biden non si regge in piedi | rovinosa caduta sul palco | mondo sotto-choc | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) L'immagine diche cade suldurante una cerimonia all'Accademia dell'Aeronautica di Colorado Springs e che poi a fatica viene aiutato a rialzarsi dai presenti non ci fa alcun piacere, come non fa mai piacere assistere alladi un uomo anziano che sia malapena sulle proprie gambe. Tale immagine però deve preoccupare gli americani e soprattutto coloro che più o meno convintamente l'anno prossimo si appresteranno a rivotarlo, più che altro per non far vincere il candidato che lo sfiderà, che sia Trump o DeSantis. Non è mai successo negli Usa che un partito dica di no a un presidente che vuole ripresentarsi per il suo secondo mandato e anche stavolta i Dem lo ha fatto, pur manifestando qualche discreta perplessità. Ma in questo caso è stata anche una scelta obbligata, perché dietro a ...