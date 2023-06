Jannik Sinner | periodo negativo | la terra rossa è matrigna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 giugno 2023) Roma e Parigi. Stesso, triste, epilogo. Le due città universalmente riconosciute come le più belle del mondo, non hanno mostrato il loro lato migliore a. Ladegli Internazionali BNL d’Italia e del Roland Garros ha sentenziato la prematura eliminazione del tennista altoatesino in due dei tornei che doveva vederlo tra i protagonisti. Un momento davveroper l’azzurro che sembra essere fortemente in difficoltà. Le parole didopo l’eliminazione patita contro Altmaier al Roland Garros 2023 “Ho fatto delle scelte sbagliate nel corso del match, fa male perché ci tenevo molto e ho avuto le mie possibilità, due match-point – ha detto in conferenza stampa un delusodopo ...