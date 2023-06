Italiano per il post Spalletti al Napoli | domanda in diretta | sapete cos’ha risposto?

Insomma, un buon testla squadra diche arriva così alla finale di Conference League di Praga, contro il West Ham, con il morale giusto e con alcuni dei potenziali titolari tenuti ...Basta 1' alla Virtusagganciare con Mickey la parità 70 - 70, in lunetta Mickey mettela ... Candi 15, Macura 14 Bologna: Hackett 22, Belinelli e Shengelia 11 Leggi i commenti Basket: ......sostituire l'influenzata Parrocchiale. Nella squadra di Karch Kiraly, il coach americano che vanta il titolo di "Miglior giocatore di pallavolo del XX secolo" condiviso con l'Lorenzo ...

Fiorentina, Italiano: "Per Praga ne ho 9 bravi dal dischetto. Altrimenti calcerà chi se la sente" TUTTO mercato WEB

Aveva chiesto alla sua squadra di chiudere senza rimpianti. Di provare a sfruttare la gara di Reggio Emilia come il miglior allenamento possibile in vista della finale di Conference League ...ROMA MOURINHO – Domenica la gara contro lo Spezia per chiudere la stagione, poi sarà tempo di scelte, per Mourinho ma anche per la Roma. Se è vero che lo Special One ha raggiunto due finali europee in ...