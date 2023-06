Italiano al Napoli? Svelata la richiesta del tecnico sull’ingaggio | la cifra

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilè alla caccia del nuovo allenatore dopo che Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il club partenopeo. Uno dei nomi più caldeggiati a tal proposito è quello di Vincenzodella Fiorentina: anche lo stesso Aurelio De Laurentiis di recente ha ammesso di apprezzarlo, ma è chiaro che il contratto in essere con la Viola è un ostacolo di non poco conto. Intanto, l’edizione odierna de Il Mattino svela ulteriori dettagli in merito agli ultimi rumors che insistono nell’accostare l’ex Spezia e Trapani al club partenopeo.VincenzoLa notizia Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola: Il 7 giugno sarà il primo giorno della verità, perché, dopo la finale di Conference con il West Ham, potrà uscire allo scoperto e si potrà capire ...