Italia U20 | Zanotti | «Dimarco mi ha dato consigli prima del Mondiale»

(Di sabato 3 giugno 2023) Mattia, terzino dell’Inter e della Nazionale U20, ha parlato a Tuttosport del cammino aldi categoria e dei suoi idoli Mattia, terzino dell’Inter e della Nazionale U20, ha parlato a Tuttosport del cammino aldi categoria e dei suoi idoli. Le sue dichiarazioni: INGHILTERRA – «C’era tanta felicità nell’aria. Dopo aver perso contro di loro in semifinale all’Europeo Under 19 dello scorso anno ci siamo presi una bella rivincita. Ce lo siamo meritati perché abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel secondo tempo. Tutto quello che abbiamo fatto hail proprio frutto». COLOMBIA – «La Colombia è una grande squadra, basti pensare che ha segnato 5 gol ai quarti a una nazionale importante come la Slovacchia. Non è una cosa che si vede tutti i giorni. È una squadra ...

...per primo Il Mondialein corso di svolgimento in Argentina entra nella sua fase calda. Da oggi vanno in scena i quarti di finale e tra le otto migliori squadre del globo c'è anche l'. La ...Colombia -Mondiale, le ultimeBaldanzi (getty images) Un bel cammino per entrambe le formazioni. La Colombia ha chiuso il proprio girone in prima posizione con due vittorie ...SAN JUAN (Argentina) - Dopo aver eliminato l'Inghilterra, la formazione azzurra questa sera scenderà in campo all'Estadio del Bicentenario di San Juan - in Argentina - per cercare la qualificazione in ...

Italia-Colombia ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Fanpage.it

"C’era tanta felicità nell’aria. Dopo aver perso contro di loro in semifinale all’Europeo Under 19 dello scorso anno ci siamo ...Il commissario tecnico della Nazionale si gode lo spettacolo: finalmente una buona notizia che risolleva l'ambiente.