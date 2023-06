Italia-Colombia in tv oggi | Mondiali calcio U20 | orario | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Questa sera l’Under 20 cerca di conquistare un posto tra le migliori quattro del Mondiale. Gli azzurri se la vedranno con lanei quarti di finale, con l’obiettivo di raggiungere nuovamente la semifinale come nell’edizione precedente. Non sarà per niente semplice, visto che i sudamericani sono molto forti e puntano anche loro ad arrivare fino all’ultimo atto del torneo iridato. L’ha superato per 2-1 l’Inghilterra negli ottavi di finale e ad essere decisive sono state le due stelle del gruppo azzurro, Cesarei Casadei e Tommaso Baldanzi. Il giocatore dell’Empoli ha siglato il vantaggio, mentre quello del Chelsea si è procurato il rigore a pochi minuti dalla fine e poi, freddissimo, lo ha realizzato con un perfetto destro sotto l’incrocio dei pali. Laè molto forte e ha travolto la ...