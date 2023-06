Israele | tre soldati uccisi alla frontiera con l’Egitto «È stato un poliziotto egiziano infiltratosi oltre confine»

(Di sabato 3 giugno 2023) Treisraeliani sono statioggi, sabato 3 giugno, a ridosso delcon. Ad aprire il fuoco contro due di essi nelle prime ore del mattino, e poi contro un terzo attorno alle 12, sarebbeun, ha fatto sapere l’Esercito israeliano. Nel secondo scontro a fuoco l’assalitore stesso èucciso dalle forze israeliane. L’assalto armato, avvenuto tra il Monte Sagi e il Monte Harif, nel deserto del Negev, è uno dei più gravi incidenti ditrae Egitto da quando i due Paesi hanno firmato il Trattato di pace, nel 1979. Tel Aviv ha comunque assicurato che è in corso un’indagine per far pienamente luce su quanto accaduto «in piena collaborazione con l’esercito ...

League tra Barcellona e Wolfsburg alle ore 16 mentre per i Mondiali Under 20 troviamo due quarti di finale ovvero alle 19.30 c'è- Brasile e alle 23 Colombia - Italia. In Serie Aincontri ...... in territorio israeliano, in cui sono stati uccisi l'uomo armato e un altro soldato di. ... nel quale sono rimasti uccisimembri della sicurezza israeliana", ha dichiarato l'esercito ...

