Isola | un’ex naufraga rivela | “Ho pensato di fare un film p0rn0 | ma…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 3 giugno 2023) Dopo l’esperienza all’dei Famosi, una discussa extorna a far parlare di sé. Questa volta però le suezioni sorprendono. Stiamo parlando di Vera Gemma che durante la sua permanenza di Honduras ha tanto fatto parlare per il suo rapporto con il giovanissimo Jedà. La relazione tra i due però ha iniziato a vacillare nel Settembre del 2022. Voci sempre più insistente volevano una crisi tra i due, ma nessuno aveva mai smentito o confermato. Fino a quando poi è stato il settimanale Chi a confermare la rottura. Ma a livello professionale, Vera Gemma, ha avuto il suo riscatto nell’Agosto dell’anno scorso quando durante la gara per la sezione Orizzonti, l’exè stata scelta da Tizza Covi e Rainer Frimmel per interpretare unsulla sua vita dal titolo: “Vera, of course“. Ma a ...