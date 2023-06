Isola Dei Famosi | Cristina Scuccia e il suo amore segreto | una storia senza etichette

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 3 giugno 2023) La celebre ex suora, resa famosa dalla sua partecipazione al reality show “The Voice Italy“, ha recentemente rivelato di essere coinvolta in una relazione amorosa segreta. La notizia ha suscitato grande interesse e curiosità da parte dei media e dei suoi fan. In un’intervista tenuta a Madrid, la naufraga ha deciso di condividere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Temptation Island 6: cominciata la nuova stagione Bake Off Italia 7, svelati i primi due concorrenti Stefano Bettarini in causa contro il GF Vip5dei, ecco cosa vedremo oggi 19 aprile Vladimir Luxuria svela i concorrenti più attesi dell’dei2023dei ...