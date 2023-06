Isola 17 | Luca Vetrone racconta di essersi svegliato di notte e aver beccato Nathaly Caldonazzo | “Ecco cosa faceva”

Leggi su isaechia

(Di sabato 3 giugno 2023) Possa piacere o meno,è indubbiamente la protagonista indiscussa ma anche più discussa di questa diciassettesima edizione de L’dei Famosi. In attesa dell’ottava puntata che andrà in onda lunedì 5 giugno, la showgirl del Bagaglino si è resa artefice di un misfattoto subito agli altri naufraghi da. Sembrerebbe che il TikToker abbialaintenta a farsi la minestrina. Le sue parole riportate dai colleghi di Biccy: Ragazzi devo dirvi unache mi ha infastidito. Ierimi scappava e mi sono. Avevo la vescica piena e mi sono messo a fare i bisogni e ho visto lei che si è allontanata e si è messa dietro al totem. Come se non si ...