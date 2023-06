Iran | una guerra mortale contro i poveri con i boia di stato

guerra mortale contro i poveri. Con i boia di Stato. Il Rapporto di Amnesty International "Dall'inizio del 2023 le autorità iraniane hanno messo a morte, sempre a seguito di processi iniqui, ...... dando vita a un nomadismo teatrale che li portò in, Asia, Africa etc... c'erano attori ... "Ogni cultura esprimediversa pagina dell'atlante interiore, ma la verità umana completa è globale, e ...A loro si sono uniti colleghi provenienti da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (UAE), Egitto, Kazakistan,, Cuba, Argentina. Questa non ècoincidenza poiché il blocco discute di un'...

Un binario fino alla Siria: il piano per collegare l'Iran al Mediterraneo Inside Over

Dall’inizio del 2023 le autorità iraniane hanno messo a morte, sempre a seguito di processi iniqui, almeno 173 prigionieri per reati di droga, quasi il triplo rispetto al numero del 2022.Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (Eau), Oman, Qatar, Iraq, India e Pakistan. Sono questi gli otto Paesi che formeranno una nuova alleanza navale nelle zone settentrionali ...