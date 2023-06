Investe e uccide la figlia dopo una lite | arrestato 86enne Il corpo della donna trovato riverso a terra per strada

(Di sabato 3 giugno 2023) Ha investito e ucciso ladi 54 anni al culmine di un litigio nato per motivi familiari. Ilsenza vitaè stato rida un passante in unaprivata di Monopoli, in provincia di Bari: subito è scattato l’allarme e i carabinieri, intervenuti sul posto, non hanno impiegato molto a capire che adrla era stato il padre. Cos, nella notte, hannoe sottoposto a fermo l’uomo di 86 anni, con precedenti. Le indagini sono coordinate dall’Autorità giudiziaria: dal sopralluogo effettuato dal Servizio indagini scientifiche del Comando Provinciale di Bari sono gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo. Nel dettaglio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, padre ehanno avuto una ...

Articolo in aggiornamento Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Monopoli, in provincia di Bari, in seguito alla morte di Mariangela Formica, una donna di 54 anni, il cui ...AGI - Un uomo di 86 anni, già noto alle forze dell'ordine, è in stato di fermo con l'accusa di aver investito con l'auto e ucciso la figlia dopo una lite a Monopoli (Bari). Il corpo della vittima, 54 ...A Monopoli un uomo di 86 anni ha investito con la propria auto e ucciso la figlia di 54 anni, dopo una lite. Il corpo della donna è stato ritrovato in una strada privata di campagna. I carabinieri ...

Padre investe e uccide la figlia dopo una lite, fermato RaiNews

E’ accusato di aver ucciso la figlia, investendola con la propria auto al culmine di una lite. I carabinieri della ...Un uomo di 86 anni è stato fermato con l'accusa di aver investito e ucciso la figlia 54enne: è successo a Monopoli.