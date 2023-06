Inter | UFFICIALE | Paramount+ sponsor di maglia per Torino e City Le cifre dell’accordo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 3 giugno 2023) 2023-06-02 23:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’andrà a Istanbul per la finale di Champions League con un nuovodil’accordo con, che sarà Jersey Partner dei nerazzurri per le partite contro, ultima giornata di Serie A, e Manchester, il prossimo 10 giugno per decretare la squadra campione d’Europa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’accordo porterà nelle casse dell’9 milioni di euro, 4,5 per ognuna delle due partite ancora da giocare per la squadra di Simone Inzaghi nel 2022/23. La stessa cifra, 4,5 milioni di euro, è quanto prevede anche l’accordo firmato tra nerazzurri eper ...