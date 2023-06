Inter | senti Zanotti | 'Spero di seguire le orme di Dimarco'

Di seguito le sue parole, di avviso all'in vista della finale ...... ex leggende e attuale allenatore del Barcellona: " Ognuno si comporta come gli pare, se ti... in un match contro l'fece più volte il "gesto dei soldi" come ad accusare la società ...Lo afferma l'attaccante del Manchester City Erling Haaland alla vigilia della finale di FA Cup con il Manchester United e a una settimana da quella di Champions League contro l'. 'So anche che ...

Inter senti Haaland: “Mi hanno preso per fare il Treble e ci riusciremo” Calcio in Pillole

HANDANOVIC 7 - Nella serata in cui aggancia Zoff per presenze in campionato e Cordoba per presenze in nerazzurro, lascia ad Alex Cordaz il proscenio dopo aver salvato due volte, su Singo ...Editoriale di Andrea Losapio La ridicola sanzione per la Juventus, specchio di tutto il nostro calcio italiano. Perché nessun dirigente si è lamentato e non lo farà: il calcio è un circuito monetario ...