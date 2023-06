Inter | nuovo sponsor sulle maglie per due partite

(Di sabato 3 giugno 2023) L’nelle ultime duedella stagione contro il Torino in Serie A e il City in finale di Champions avrà unL’nelle ultime duedella stagione contro il Torino in Serie A e il City in finale di Champions avrà un. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno chiuso l’accordo con la Paramount+ per 10 milioni di euro e 9 per la squadra in caso di vittoria della finale contro i Citizens.

... si è fatto avvistare con un selfie su Twitter) a San Siro per l'euroderby trae Milan . E ora, sempre sui social, l'arzillo 69enne rilancia le indiscrezioni dell'agenzia di stampa Reuters, ...Per l'ultimo match di campionato contro il Torino, ma soprattutto per la fnale di Champions League contro il Manchester City, l'avrà comesponsor di maglia Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa. Il club neroazzurro va così a riempire lo spazio lasciato libero da ...Le prime pagine - Calciomercato.it'Kolossal' è il titolo in prima pagina La Gazzetta dello Sport.sponsor e premio Champions per i nerazzurri: dieci milioni dalla Paramount, nove alla ...

Il miliardario di Helsinki sui social non ha negato il suo interesse per la società nerazzurra spiegando: «Siamo tutti d’accordo per non disturbare la concentrazione di Zhang e della squadra per la fi ...Così il noto giornalista ha parlato delle vicende extra campo delle ultime ore in casa Inter tra Torino e Istanbul ...