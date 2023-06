Inter Miami | Beckham esonera l’amico Phil Neville | “Decisione difficile ma…”

Probabile che il futuro di Messi sia lontano dall'Europa: i sauditi dell'Al - Hilal avrebbero messo sul piatto 600 milioni di euro di ingaggio in due anni, mentre gli americani dell'...Commenta per primo L'ha offerto un ingaggio pari a 50 milioni di euro a stagione - per 4 anni - a Lionel Messi , in scadenza di contratto con il PSG il prossimo 30 giugno. Lo riporta Sport .Laporta non può permettersi di prenderlo e allora il colpo di genio sarebbe quello di un intreccio con l'del presidente Beckham che lo potrebbe tesserare e girare in prestito in Spagna. ...

UFFICIALE: Beckham esonera Phil Neville. L'inglese non è più l'allenatore dell'Inter Miami TUTTO mercato WEB

Sui propri canali ufficiali l'Inter Miami, club di proprietà di David Beckham, ha comunicato l'esonero del proprio allenatore, Philip ...