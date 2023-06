Inter | le pagelle di CM | Cordaz eroe da fumetto Lukaku meglio di Dzeko

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23:Torino -Ledei protagonisti del match tra Torino e, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: ...Pensiamo all', ora. Sabato sarà la partita più importante nella storia di questo club". A ... doppio Gundogan, United battuto Ledi City - United: Gundogan da 8. Eriksen e Sancho male, 4 ...... che adesso dopo il campionato può realizzare il Treble battendo l'in finale di Champions ... City - United, le. City - United, il tabellino . City - United, al record di Gundogan risponde ...

Pagelle Torino-Inter: TOP e FLOP del match - VOTI Calcio News 24

Il Torino resta invece al nono posto con 53 punti. LE PAGELLE INTER HANDANOVIC 7 Di doman non v’è certezza, e il riferimento è al possibile rinnovo di un anno, ancora da definire. Per ora chiude con ...Voti e giudizi ai protagonisti della sfida Torino-Inter andata in scena all'Olimpico Grande Torino e valevole per l'ultima giornata di Serie A ...