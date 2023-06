Inter | Handanovic | «Futuro? Per ora pensiamo solo alla finale»

(Di sabato 3 giugno 2023) Le parole di Samir, portiere dell’, dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Torino all’ultima di campionatoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’con il Torino. Di seguito le sue parole. «Volevamo finire bene e mettere qualità in campo, ci siamo riusciti e abbiamo sempre controllato la gara, abbiamo vinto meritatamente. E’ un esame difficile ladi Champions, bisognerà fare la miglior partita della stagione e della vita, noi ci siamo e stiamo bene, sarà dura anche per loro.? C’è una settimana da lavorare e poi penseremo alle cose personali, vediamo». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Commenta per primo Protagonista in Torino -, la sua ultima gara in nerazzurro della stagione, Samirha parlato ai colleghi di Dazn : ' La finale di Istanbul è l'esame più difficile della carriera di un calciatore perché è il ...TORINO - L'chiude il campionato, superando in trasferta il Torino per 1 - 0. Il modo migliore per ... con Singo che incorna dopo un corner calciato dalla destra e impegnandoin tuffo. ...Schuurs 6 : come già era avvenuto contro lo Spezia, anche contro l'il difensore olandese ... Sfiora anche il gol maè bravo a deviare in angolo la sua conclusione). Singo 6: corre ...

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic a Dazn non si è sbilanciato sul suo futuro: “Non lo so, c’è ancora una settimana per lavorare e pensare alla partita. Poi si pensa alle cose personali. Non lo ...Le prime occasioni arrivano dai piedi di Miranchuk da una parte e Lautaro Martinez dall'altra, quindi è Ricci a spaventare Handanovic con palla però a lato. Nel prosieguo del primo tempo si fa ...