Inter | Gazzetta | “Zhang stanzia il maxi premio Champions da 10 milioni”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) L’stasera scenderà in campo contro il Torino in campionato, ma la testa dell’ambiente è rivolta inevitabilmente alla finale diLeague a Istanbul del 10 giugno contro il Manchester City. Compresa quella del presidente Steven, che come riporta ladello Sport, giovedì salirà sull’aereo diretto a Istanbul con i giocatori, lo staff tecnico e gli altri dirigenti. Il numero 1 del club nerazzurro ha ancheto uncollettivo extra rispetto ai bonus individuali previsti dai contratti dei singoli. Molti calciatori hanno nei loro contratti un bonus in caso di vittoria della. A questi bonus, in tutto circa 5, si aggiungerà uncollettivo di altri 5da ...