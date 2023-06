Inter | Gazzetta | ' Zhang stanzia il maxi premio Champions da 10 milioni'

Stando alla 'dello Sport', gli spagnoli sarebbero pronti a mettere sul piatto il ... Oltre ovviamente alla volontà del belga che vorrebbe proseguire la sua avventura con la maglia dell'. ...L'stasera scenderà in campo contro il Torino in campionato, ma la testa dell'ambiente è rivolta ... Compresa quella del presidente Steven Zhang, che come riporta ladello Sport, giovedì ...Per la prossima stagione Nel 2023 - 24, come riportadello Sport , Paramount+ resterà tra ... In tutto l'accordo porterà nelle casse dell'10 milioni, compresi i bonus.

Zhang a tutta Champions: parte giovedì con la squadra e stanzia un maxi premio da 10 milioni La Gazzetta dello Sport

Al Grande Torino va in scena l'ultima giornata di campionato, "Da Torino si vede tutta l'Europa" è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport. "Il Toro a ...L'Inter va a Torino con la qualificazione alla prossima Champions già in tasca, ma conscia che può esserci ancora qualcosina da chiedere a questo campionato. "Sorpassare ...