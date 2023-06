Inter | Gagliardini esulta sui social | “E ora tutti a Istanbul”

(Di sabato 3 giugno 2023) “… e ora”. Festeggia così la vittoria di Torino Roberto, centrocampista dell’, schierato titolare da Inzaghi dopo la squalifica per l’espulsione contro il Napoli. Il mediano, protagonista di una buona partita oggi, è finito nel mirino dei tifosi nelle scorse settimane e andrà via a fine stagione, non prima di far parte dei convocati per la finale di Champions League contro il City. …e ora#Torino#SerieA pic.twitter.com/6eCFbgQP2D — ROBERTO(@gaglio94) June 3, 2023 SportFace.

Il Torino nella ripresa non riesce a rendersi pericoloso e l'sfiora il raddoppio con il nuovo ... Al 59'ci prova di testa ma il pallone finisce sul fondo. Al 60' ancora Handanovic ...Allenatore: Juric 5.5(3 - 5 - 2): Handanovic 7 (20' st Cordaz 7); Darmian 6, De Vrij 7, Bastoni 6.5 (21' st Acerbi sv); Dumfries 6,6, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (10' st Barella 6), ...... 2023 Le pagelle dell'. Handanovic 6,5: Un paio di pericoli, su cui si fa trovare pronto con ...5,5: Poco, pochissimo in mezzo al campo. Per lui, un'ultima in nerazzurro in Serie A ...

Era il "nuovo Tardelli", oggi l'addio: Gagliardini, è il giorno dei saluti La Gazzetta dello Sport

Basta un gol di Brozovic per espugnare l'Olimpico di Torino e lanciare un segnale al Manchester City di Pep Guardiola. La squadra di Simone Inzaghi chiude il campionato con una vittoria convincente su ...TORINO (ITALPRESS) - L'Inter chiude il campionato, superando in trasferta il Torino per 1-0. Il modo migliore per presentarsi con fiducia ed entusiasmo alla finale di Champions League di sabato prossi ...