Inter | doppio ruolo per Paramount+ | i dettagli e le cifre – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 3 giugno 2023) Come annunciato ieri (vedi comunicato),sarà lo sponsor di maglia dell’per le due partite contro Torino e Manchester City, che chiuderanno la stagione dei nerazzurri. Secondo Tuttosport, lo sponsor passerà poi dal prossimo anno sul retro della maglia.– Da main sponsor al retro della maglia. Questo ildinella partnership con l’, dopo l’accordo annunciato nella giornata di ieri. Leche entreranno nelle casse nerazzurre sono di 10 milioni più bonus, naturalmente sia per le ultime due gare che per la prossima stagione, quandosostituirà l’attuale sponsor Lenovo. Fonte: Tuttosport, Simone Togna-News - Ultime notizie e ...