Inter | Dimarco out contro il Torino | le condizioni in vista del Manchester City

Commenta per primo Niente Torino per Federico. Il giocatore ha accusato un leggero fastidio che ha spinto Simone Inzaghi a non ... Al posto del prodotto del settore giovanile dell', ...... un titolare non parte insieme al resto della squadraSimone Inzaghi lascia a casa Federicoper l'ultima partita stagionale in campionato dell'sul campo del Torino. Simone Inzaghi (...Sugli esterni ci saranno Bellanova e Gosens che faranno riposare Dumfries e. In porta ... tra l'altro di proprietà dell', Valentino Lazaro e Nemanja Radonjic. Il tecnico croato giocherà ...

Inter: Dimarco out con il Torino Fantacalcio ®

Niente turnover totale in casa Inter, anzi. Confermate le indiscrezioni emerse già ... La novità riguarda Federico Dimarco, come riportato da FcInterNews non è partito per Torino – così come ...Infortunio Dimarco - Assenza a sorpresa tra le fila dell'Inter in vista del match contro il Torino: Federico Dimarco sarà out, il motivo dello stop ...