Inter | con il Torino prima volta per Paramount+! Non unico particolare

Leggi su inter-news

(Di sabato 3 giugno 2023) L’ha vinto anche l’ultima partita di campionato in casa del0-1 chiudendo a quota settantadue punti in classifica. Per lala squadra nerazzurra è scesa in campo con un nuovo sponsor, vale a dire Paramount+. Ma non è stata l’unica particolarità della partita. NUOVO SPONSOR – Dopo l’intoppo a stagione in corso con Digitalbits, l’nei giorni scorsi ha finalmente trovato l’accordo con un nuovo grande sponsor per le ultime due partite stagionali, compresa la grande finale di Istanbul contro il Manchester City. Contro il, la squadra è scesa in campo con la seconda maglia per le trasferte, con l’inserimento del nuovo sponsor “Paramount+” bene in vista (vedi QUI). Ma questo non è stato l’. Per la ...