“Inferno digitale” | ovvero il peso di Internet Altro che immaterialità

(Di sabato 3 giugno 2023) Avevo già letto il suo La guerra dei metalli rari. Non potevo lasciarmi sfuggire, sottotitolo Perché, smartphone e social network stanno distruggendo il nostro pianeta, l’ultimo saggio del giornalista Guillaume Pitron. E devo dire che ne è valsa la pena. Meno strutturato, se vogliamo, del precedente saggio, ma comunque sempre argomentato e diretto,ci prende per mano e ci accompagna in giro per il mondo per mostrarci cosa ci sta dietro i nostri like, i nostri sms, i nostri tag, i nostri post. Esatto, proprio come questo che state leggendo. Ci mostra come quel mondo che noi crediamo, ci illudiamo, sia dematerializzato, in realtà sia molto concreto, pesante e assai inquinante. Un po’ come accade con i pannelli solari, le pale eoliche o le batterie delle auto ...