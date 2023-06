India | tre treni si scontrano | 288 morti Le immagini terrificanti | VIDEO

(Di sabato 3 giugno 2023) Un disastro di dimensioni enormi quello avvenuto insabato 2 giugno. Il bilancio delle vittime dell'incidente ferroviario che ha coinvolto tre, di cui uno merci e due convogli passeggeri, è gravissimo. Nello scontro sono morte almeno 288 persone e più di mille sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dalla Cnn. In base a quanto riferisce «The Times of», è stata avviata un'indagine per accertare le cause dell'accaduto. L'incidente è avvenuto nel distretto di Balasore a circa 250 km a sud di Calcutta e 170 km a nord di Bhubaneswar intorno alle 19 di ieri. Il primo ministrono, Narendra Modi, in un tweet, si è detto «angosciato per l'incidente ferroviario a Odisha». «In questo momento di dolore - ha continuato Modi -, i miei pensieri vanno alle famiglie in lutto. Che i feriti si riprendano ...

Sono almeno duemila i soccorritori della Protezione Civile e di altre agenzie impegnati in una lotta contro il tempo per estrarre persone ancora vive dai vagoni dei treni che si sono scontrati ieri sera intorno alle 19 nello Stato dell'Odisha, in. Scontro tra treni in India nello stato dell'Orissa. Tre treni, due passeggeri ed uno merci, si sono scontrati nei pressi della stazione di Bahanaga nel distretto di Balasore. I morti sono più di 280 e il

Disastro ferroviario di vaste dimensioni in India. In uno scontro tra treni avvenuto ieri presso