India | scontro tra treni | oltre 280 morti e 900 feriti

(Di sabato 3 giugno 2023) Nellotraavvenuto in, sarebbero rimaste intrappolate 200 persone sotto i vagoni. Alcune carrozze sono deragliate Una catastrofe vera e propria. Inalmeno 288 persone sono morte a causa dellotra due, mentre isono più di 900. L’incidente è avvenuto nella stazione di Balasore, nello stato orientale dell’Orissa. Alcune carrozze di un treno passeggeri sono deragliate finendo sul binario opposto scontrandosi con un treno merci. Molto probabilmente, almeno 200 passeggeri siano rimasti intrappolati sotto i vagoni.100 soccorritori sono stati inviati sul luogo dell’incidente e sono impegnati nelle operazioni di salvataggio. Secondo una prima ricostruzione, infatti, una decina di carrozze ...

Scontro tra treni in India, oltre 280 morti e 900 feriti | Intrappolate sotto i vagoni ci sarebbero 200 persone TGCOM

