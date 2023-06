India | scontro fra treni | centinaia di morti e feriti

Leggi su velvetmag

(Di sabato 3 giugno 2023) Un disastro ferroviario di proporzioni spaventose si è verificato in. Sarebbero almeno 280 le vittime e circa 900 i. L’incidente è avvenuto nella stazione di Balasore, nello stato orientale dell’Odhisa. Alcune carrozze di un treno passeggeri sono deragliate finendo sul binario opposto dove si sono scontrate con un treno merci. Si teme che almeno 200 passeggeri siano rimasti intrappolati sotto i vagoni. Oltre 100 soccorritori sono stati inviati sul luogo dell’incidente e sono impegnati nelle operazioni di salvataggio. Soccorritori sul luogo del disastro in. Foto Ansa/Epa Adhikary Piyal, tragedia nazionale Secondo una prima ricostruzione del disastro ferroviario in, una decina di carrozze dello Shalimar-Chennai Coromandel Express sono deragliate vicino a Baleswar andando a ...