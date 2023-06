India | scontro fra 3 treni | quasi 300 morti e più di 900 feriti

(Di sabato 3 giugno 2023) Disastro ferroviario in. È di 288e di oltre 900il tragico bilancio di unotra treavvenuto nel distretto di ...

Disastro ferroviario in. È di 288 morti e di oltre 900 feriti il tragico bilancio di unotra tre treni avvenuto nel distretto di ...Per tutta la notte gli abitanti di Balasore sono rimasti svegli per il viavai ininterrotto di almeno 120 ambulanze che trasportavano i feriti verso nei tre ospedali più vicini. La città indiana dello ...Sarangi ha confermato anche il fatto che altre centinaia di persone sono rimaste ferite nello. Secondo una prima ricostruzione, una decina di carrozze dello Shalimar - Chennai Coromandel ...

Scontro tra treni in India, oltre 280 morti e centinaia di feriti | Intrappolate sotto i vagoni ci sarebbero 200 persone TGCOM

In India, nello stato di Odisha, c'è stato il peggiore incidente ferroviario nel Paese degli ultimi 20 anni: oltre 280 vittime.E' di oltre 300 persone - ma il numero è ancora provvisorio - il bilancio dello scontro tra due treni avvenuto in India, mentre i feriti sarebbero ...