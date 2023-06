India | scontro fra 3 treni | oltre 300 morti e più di 900 feriti

(Di sabato 3 giugno 2023) Disastro ferroviario in. È di quasi 300e di900il tragico bilancio di unotra treavvenuto nel distretto ...

Disastro ferroviario in. È di quasi 300 morti e di oltre 900 feriti il tragico bilancio di unotra tre treni avvenuto nel distretto ...Un treno passeggeri che deraglia e ne investe altri due, uno passeggeri e uno merci. È successo nello Stato di Odisha, in. Si tratta del peggior disastro ferroviario degli ultimi vent'anni. Le vittime sono quasi 300, oltre 900 i ...Le terrificanti immagini dellotra treni in: carrozze accartocciate e aggrovigliate sui ...

Scontro tra treni in India, oltre 280 morti e centinaia di feriti | Intrappolate sotto i vagoni ci sarebbero 200 persone

Duemila soccorritori in campo per salvare vite dopo l'incidente avvenuto ieri presso la stazione di Bahanaga. Le vittime sono quasi trecento, centinaia ancora i dispersi Si aggiorna ancora il bilancio ...nello stato indiano di Odisha. Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, il Coromandel Express, che viaggiava da Kolkata, nel Bengala occidentale, a Chennai, nel Tamil Nadu, ad una velocità di ...