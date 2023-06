Incidente stradale in Australia | morto il 23enne italiano Jacopo Martini

(Di sabato 3 giugno 2023) Un giovane della Val di Non èa seguito di unautomobilistico in. Come riporta la stampa locale si tratta didi Sarnonico . Stando alle prime informazioni...

...che si è ribaltata a Torricella - si attendono ora le risposte dalle indagini per omicidio... La dinamica dell'Ma al ritorno dal locale, verso le 3,40, la Fiesta si è toccata con la ...Il risultato è che nei periodi di piena l'energia del fiume è maggiore e maggiori sono i danni, così come una 90 km orari è molto più letale di uno a 30 km orari. La colpa delle ...Sono finite fuori strada con una delle vetture che ha terminato la propria corsa ribaltata. L'è avvenuto sabato pomeriggio a Cerveteri, sulla via Aurelia. I conducenti delle due vetture sono poi stati estratti dai rispettivi abitacoli dai quali non riuscivano a liberarsi. L'...

Incidente a Roma: guardia giurata muore dopo frontale fra l'auto di servizio e compattatore Ama RomaToday

Il santuario della Beata Vergine Consolatrice a Levone, nel Canavese, ha subito gravi danni a seguito di un incidente stradale. Questa mattina, intorno alle 6, una vettura è uscita di strada e si è sc ...Martini si trovava in Australia dallo scorso gennaio. Era arrivato nel Paese per un'esperienza lavorativa nel settore agricolo e avrebbe fatto presto ritorno a casa in Trentino. In Australia si trova ...