Incendio in una palazzina a Roma | aperta un' inchiesta

(Di sabato 3 giugno 2023) E' stataun'per chiarire la cause del rogo verificatosi anel quartiere Colli Aniene che è costato la vita a un uomo di 80 e in cui sono rimaste ferite 16 persone, di queste due ...

L'si è sviluppato inpalazzina di sette piani e ci sono volute ore per domarlo. Il palazzo, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, è inagibile e ci sono oltre 100 sfollati. "...PARABITA - Decine di migliaia di euro e quattro autovetture distrutte. È il bilancio di un, di sospetta natura dolosa, divampato nella notte appena trascorsa all'interno diconcessionaria alla periferia di Parabita. Intorno all'e mezzo i vigili del fuoco del distaccamento ...... la struttura interessata dall'è stata salvata , non presentando problemi statici. Sul posto anche i carabinieri. Grazie per aver letto questo articolo... Da 17 anni Estense.com offre...

Le fiamme sono divampate all'alba del 2 giugno. L'anziana, 89 anni, aveva problemi di deambulazione, il marito è riuscito a mettersi in salvo ...L'assicurazione RC auto o moto italiana è valida in molti Paesi, ma non tutti. Ecco dove si può andare liberamente e dove invece occorre avere con sé la carta verde: un ripasso per viaggiare sereni ...