Incendio a Colli Aniene | fiamme in un palazzo | morto un uomo Tre gli ustionati gravi e 100 intossicati

(Di sabato 3 giugno 2023) L?inferno divampa alle 13.53 quando in via d?Onofrio a(periferia Est di Roma), leavvolgono undi sette piani e sul posto intervengo le prime squadre dei...

Roma,in un palazzo aAniene: morto un 80enne, 3 ustionati gravi, sei ...VIDEO FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Roma,in zonaAniene: 3 feriti ancora gravi Le fiamme sono divampate il 2 giugno: una vittima e 13 feriti, ...Oltre cento le persone sfollate. Un ottantenne è morto nella fuga, 16 i feriti di cui tre ...

Roma, palazzo in ristrutturazione a fuoco: un morto e diversi feriti | Inagibili tre edifici, circa un centinaio gli sfollati TGCOM

ROMA- Un violento incendio ha sconvolto un palazzo di sette piani in via Edoardo d’Onofrio a Colli Aniene, alla periferia di Roma, trasformando una giornata di festa in una tragedia per decine di fami ...Prima notte fuori casa per circa settanta persone che hanno dovuto lasciare le tre palazzine a Colle Aniene ieri avvolte dalle fiamme in un drammatico incendio. Un morto e circa quindici feriti, di cu ...