In Italia 100 mila ettari di terreno soffocati dal fango

(Di sabato 3 giugno 2023) AGI - Strato di limo e sabbia su vigneti, frutteti, ortaggi, frumento e altre colture. L'acqua ha lasciato il posto nei campi coltivati ad un fitto strato di limo e sabbia che crea una crosta impermeabile soffocando ile rendendo impossibili gli scambi gassosi fondamentali per le radici e la vita delle piante. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell'alluvione in Emilia Romagna che mettono a rischio la fertilità su oltre centocoltivati. I raccolti di ortaggi, grano orzo, mais, girasole, colza e soia coperti dalsono andati completamente perduti ma per recuperare la funzionalità dei campi e tornare a seminare è necessario - sottolinea la Coldiretti - arare in profondità per rimescolare gli strati dele diluire la presenza di limo e sabbia in superficie. ...