‘In campo con te’ | Puglianello tra colori e sport | la carica di 160 bambini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCentosessanta trae ragazzi, insieme ai loro animatori, si sono dati appuntamento aper portare un luminoso sole alla Festa degli Incontri diocesana “Incon Te”, organizzata dall’Azione Cattolica Ragazzi sul tema dell’anno di carattereivo, il raduno diocesano che, generalmente, chiude i percorsi annuali dell’ACR del triennio. E’ stato vissuto un momento emozionante, entusiasmante, straordinario e pieno di bellezza fatto, in mattinata, di mani colorate (e non solo), di mini-Olimpiadi speciali, che c’hanno fatto riscoprire il significato della parola “squadra”, e di un momento di adorazione preparato dall’assistente ACR don Ionut Pirtac, nel quale è stato evidenziato come il silenzio possa diventare lo spazio prezioso dell’incontro con Lui. Tra le particolari ...