In 10 000 per Napolindie all’Arena del Sound

Leggi su 2anews

(Di sabato 3 giugno 2023) In 10.000 si sono ritrovati sulla grande spiaggia del Flava Beach per assistere e parteciparedelcon omaggi a Federico Salvatore, Mario Paciolla e Giulia Tramontano. Gianni Simioli, che ha curato la direzione artistica die annuncia una seconda edizione, si conferma aggregatore culturale capace di mettere insieme mondi diversi e farli convivere in armonia. Con questo grande evento ha