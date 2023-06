Impagnatiello e il whatsapp a Giulia Tramontano 4 giorni dopo averla uccisa | ' Finiscila con questa storia e batti un colpo'

...e cerca di strangolare la moglie per strada davanti ai 3 figli piccoli Nell'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della custodia cautelare in carcere nei riguardi di, il ...2023 - 06 - 03 16:41:48scriveva a Giulia su: "Batti un colpo" 'Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego è invivibile così mia mamma piange, mio fratello e Luciano pure, ti prego. ...Iniziato l'incontro con la collega 23enne di Alessandro, quello in cui le due hanno scoperto che il giovane conduceva con entrambe vite parallele, Giulia ha inviato unall'...

"Ho ucciso Giulia perché stressato": dopo i messaggi su whatsapp l'ultima lite Today.it

"Ma veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci Vuoi farlo nascere con due genitori già separati Ma che madre sei!!! Ma te lo chiedi". (ANSA) ...È il messaggio che il 31 maggio, poche ore prima di essere arrestato per omicidio aggravato, Alessandro Impagnatiello manda a Giulia Tramontano, la sua fidanzata in realtà uccisa quattro giorni prima, ...