(Di sabato 3 giugno 2023) L'account Twitter di Luigi Di Maio inviato speciale Ue nel Golfo Persico è durato quanto un gatto in tangenziale. L'esordio social - in italiano, inglese, arabo, persiano... - si è scontrato con le regole della piattaforma che non prevedono più di un profilo ufficiale e l'account è stato sospeso senza colpo ferire dopo neanche 24 ore. Un record.

Negli Emirati, sottolinea l'articolo, 'non hanno per nulla dimenticato gli sgarri combinati da Gigino all'epoca del Conte - bis quando, per dare seguito alle follie grilline sulla ...Molti, tuttavia, criticano alcune storture nella protesta, ad esempio il fatto che molti studenti della provincia non prendono in considerazione la possibilità di fare i pendolari per ...Negli Emirati, sottolinea l'articolo, 'non hanno per nulla dimenticato gli sgarri combinati da Gigino all'epoca del Conte - bis quando, per dare seguito alle follie grilline sulla ...