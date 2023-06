Il Wwf denuncia le bufale sull' alluvione | ' Sostituiscono il folklore alla scienza'

Per questo motivo, ilha individuato e smascherato le principali fake news che stanno girando in questi giorni, contribuendo contestualmente a identificare soluzioni efficaci per salvare vite ...Ilcontinuerà a tutelare in tutte le sedi, anche quelle giudiziarie, i quasi 7 milioni di italiani attualmente esposti a rischio idrogeologico e tutti i cittadini che da anni continuano a pagare, ...... documentario sulla laguna di Venezia; Stefano Brulli chele conseguenze drammatiche ... Villanovaforru,Sassari. Clicca qui per altre news

Alluvioni, il WWF denuncia le 10 fake news. Manutenzione si fa, ma male News Rimini

Il dibattito dopo la tragedia è stato "inquinato" da affermazioni false. Per questo l'organizzazione non governativa ha voluto fare chiarezza ...“La corretta informazione su questioni così importanti – scrive l’associazione che si occupa di protezione ambientale – è l’ingrediente fondamentale sia per la sicurezza delle persone, sia per l’adoz ...