Il Ponte sullo Stretto non s'ha da fare perché ostacolerebbe il passaggio delle cicogne. È questa l'ultima folle accusa messa nero su bianco in un dossier sottoscritto da, Kyoto Club e Lipu contro la mega infrastruttura pianificata dal ministro Matteo Salvini per unire Sicilia e Calabria. Ambientalisti e animalisti si uniscono per dare l'assalto alla più importante ...

Il Wwf arruola pure le cicogne per demolire il Ponte di Salvini ilGiornale.it

Ultimo assalto ecologista contro il progetto del governo "La barriera ostacolerà gli uccelli migratori e i rapaci" ...