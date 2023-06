Il Volo – Tutti per uno streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilper unotv:lae ultimaStasera, sabato 3 giugno 2023, su Canale 5 alle ore 21,30 andrà in onda Ilper uno, show all’insegna della buona musica con il trio musicale e la partecipazione di Federica Panicucci. Uno spettacolo eccezionale in cui il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell’Arena di Verona. L’evento è stato registrato ad inizio maggio: l’1 e 3 maggio scorsi.Il ...

"Il Volo Tutti per Uno", secondo appuntamento con lo show evento TGCOM

Il Volo - Tutti per uno streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, sabato 3 giugno 2023, alle ore 21,30 ...Il Volo - Tutti per uno: scaletta e ospiti della seconda e ultima puntata in onda su Canale 5, 3 giugno. Tutte le informazioni nel dettagli ...