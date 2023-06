Il Volo tutti per uno | il secondo appuntamento questa sera su Canale 5 | tutti gli ospiti

(Di sabato 3 giugno 2023)con lo show evento in onda su5 in cui il trio famoso in tutto il mondo si esibirà sul palco dell’Arena di Verona.

... entrambi al, con una coordinazione da applausi sugli assist di Haaland e De Bruyne, due ...City vince la FA Cup! Una doppietta di Gundogan stende lo United e salva l'obiettivo TrebleSU DI ...È una feroce autocritica quella che ha rivolto a sé stessa dopo essersi rivista in ieri sera, 2 giugno. La cantante ha rivisto la sua esibizione a 'i sogni ancora in' di commentandola severamente nelle sue storie : ' Certo che a volte canto proprio di me**a, mi trucco proprio di me**a! Sto profilo così qua, ho spento la tv. Non mi ...Dopo l'enorme successo del primo appuntamento seguito da oltre 3 milioni di spettatori con una share del 23.6%, " Ilper Uno " torna su Canale 5 , in prima serata, sabato 3 giugno con un'inedita serata evento all'insegna della buona musica, con la partecipazione di Federica Panicucci . Il trio famoso in ...

"Il Volo Tutti per Uno", secondo appuntamento con lo show evento TGCOM

Arrivano ottime notizie da Suhl, località della Germania che ospita la prima tappa della Coppa del Mondo Junior 2023 di tiro a volo. In occasione della prima parte di qualifiche valide per la speciali ...Secondo appuntamento con lo show evento in onda su Canale 5 in cui il trio famoso in tutto il mondo si esibirà sul palco dell’Arena di Verona.