"Da bambino prendevo a calci qualsiasi cosa mi capitasse a tiro. Con il pallone ho cominciato nello Junior Ancona, la squadra del quartiere Massimiano della città in cui sono nato. Il campo era ste...

“Il Toro resta dentro per sempre”. Intervista a Zaccarelli Il Foglio

Gli inizi a Catania, l'arrivo al Torino, i prestiti, i consigli di Carlo Parola, il gol al Mondiale e lo scudetto in granata: “Il segreto Radice ci diede da mangiare nel modo giusto” ...Pochi cambi per il Toro in vista dell'Inter: si rivedono Miranchuk e Djidji tra i titolari. Di seguito le scelte di Ivan Juric ...