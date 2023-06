(Di sabato 3 giugno 2023) Si conclude domenica il primo campionato diucraino disputato in seguito all’invasione russa su larga scala. Nella Prem’er Liha, la massima serie, ha vinto ancora lo Shakhtar Donetsk, superando i rivali del Dnipro-1 con un turno di anticipo. È stato un campionato straniante: l’ingresso ai tifosi è stato vietato, mentre alcune partite sono durate anche cinque ore a causa delle sirene antiaeree, delle quali giocatori e staff aspettavano le fine nei bunker al di sotto degli stadi. A inizio campionato, si sono ritirate dalla Premier Liha il Desna Chernihiv e il Mariupol. Le loro arene sono state pesantemente colpite dai missili del Cremlino. In un’altra cittadina, divenuta nel marzo del 2022 il simbolo deiindiscriminati di Mosca contro la popolazione civile, ilha contribuito a un graduale, quanto surreale, ...

In visita a Kiev nello scorso mese di febbraio, ha dichiarato che la guerra di resistenza all'invasione russa è in fondo come il nostro. Si attende il ricorso alla leggendaPiave, ...Il "prima" portava con sé il compimentoma anche la tragediafascismo e l'orrore della guerra. Il "dopo" portava con sé la democrazia, il desiderio di dimenticare quella tragedia ...... il gioco degli anni che fecero l'Italia" che ha visto 61 squadre partecipanti che ha consentito di riscoprire le tappe storiche e i luoghi nascostia Genova. A vincere la squadra ...

Il risorgimento del calcio a Bucha, dopo i massacri russi Il Foglio

Nella cittadina divenuta nel marzo del 2022 il simbolo dei massacri indiscriminati di Mosca contro la popolazione civile, il calcio ha contribuito a un graduale, quanto straniante, ritorno alla vita ...Un Carlo Felice tutto esaurito ha applaudito il conferimento all'attore e regista teatrale Tullio Solenghi dell'onorificenza della Croce di San Giorgio dopo quella assegnata a dicembre scorso a Gino P ...