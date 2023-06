Il Psg saluta Messi | ufficiale l’addio dell’argentino

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 giugno 2023) Dopo Sergio Ramos il Psganche Leodopo due stagioni. Lo ha annunciato lo stesso club poco prima dell’ultimo match di Ligue 1 contro il Clermont. Per il campione argentino probabile un futuro in Arabia. IL PSG: IL COMUNICATOIl club parigini ha ufficialmentedel suo numero 10 attraverso un comunicato appparso sui social network: “Dopo due stagioni nella Capitale, l’avventura tra Leoe il Paris Saint Germain giungerà al termine alla fine della stagione 2022-2023. Il Club augura, con una certa emozione, molti altri successi a Leo per la sua carriera”. IL SALUTO DIQueste le parole di commiato: “Grazie al Club, alla città di Parigi, e ai suoi abitanti per ...