‘Il potente abbraccio della danza’ | lo spettacolo all’Auditorium del Centro sociale di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per lodi danza organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica “Danza” diretta dall’ins. Stefania Preziosi, in programma domenica 4 giugno, Giornata Nazionale dello Sport, presso l’Auditorium deldialle ore 19.30. Si tratta del secondo evento in calendario previsto nell’ambito del Progetto “IlDanza” realizzato dalla A.S.D.Danza con il contributoPresidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e con il patrocinio del Comune di. Obiettivi principali del Progetto sono stati il contrasto alle discriminazioni e la promozione...