Il paradosso dei riformisti | capaci di vincere tutte le battaglie e perdere la guerra

(Di sabato 3 giugno 2023) Da tempo il nostro dibattito pubblico si è specializzato in una singolare forma di analisi: la profezia che si è già autoavverata. Ultimo esempio il coro di giornalisti, analisti e intellettuali intenti a dire e scrivere ogni giorno quanto la destra abbia saputo conquistare i centri nevralgici della cultura e della comunicazione, riuscendo così a imporre le sue narrazioni e la sua egemonia. Basterebbe che la metà di loro ci risparmiasse simili analisi a posteriori almeno per due settimane, e verrebbe meno l’oggetto stesso del dibattito (che ovviamente, come qui si è già detto, non ha niente a che fare con la questione delle nomine in Rai o in qualunque altro ente pubblico: ne è anzi l’esatto contrario). A questo strano tic se ne accompagna di solito un altro, e cioè la tendenza compulsiva ad accreditare l’apertura di cicli storici e nuove epoche a ogni vittoria elettorale, locale o ...