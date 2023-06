Il Mose e gli altri | Renato Brunetta | Venezia al sicuro per i prossimi cento anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) L'evento “Ile gli: la difesa delle mareggiate nel mondo” ha aperto ufficialmente la prima Edizione della Biennale della Sostenibilità, organizzata e promossa dalla FondazioneCapitale Mondiale della Sostenibilità in collaborazione con The European House - Ambrosetti, ConsorzioNuova, CORILA e Vela. "Ildà sicurezza alla Città diper i, ma la può dare anche al resto del mondo - spiega-. È un esempio di sostenibilità chevuole dare al mondo, è un bene pubblico che chiederemo all'Unesco venga riconosciuto come opera della cultura mondiale", concludeL'intervento di ...