“Il mio canto libero” | 8 cover in versione “ninna nanna” che Bianca Atzei dedica al figlio appena nato

Leggi su lopinionista

(Di sabato 3 giugno 2023) MILANO – Il 9 giugno esce in digitale l’album Noa Alexander: “Amore disperato”, “A mano a mano”, “Buonanotte fiorellino”, “Il cielo in una stanza”, “Il mio”, “La cura”, “La donna cannone”, “Solo per te”. “Al settimo mese di gravidanza ho sentito forte il desiderio di realizzare un album con tutte le canzoni che ho cantato e fatto sentire ogni giorno durante i mesi di gravidanza a Noa – racconta– Sono canzoni importanti della musica italiana scritte da grandi autori, reinterpretate e riarrangiate in una chiave più morbida e dolce per esser cantate come delle. Spero che ogni canzone possa essere unad’amore da parte di ogni mamma per i propri figli come lo è per me”. L'articolo L'Opinionista.